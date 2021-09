Elezioni, Viva Ravenna presenta gli ultimi candidati alla carica di consigliere

La lista civica Viva Ravenna, a sostegno dell'elezione di Filippo Donati a sindaco, martedì mattina ha presentato gli ultimi candidati. "Siamo una squadra unita, ci mettiamo la faccia e ci impegniamo per Ravenna perché crediamo nel cambiamento", ha detto Donati durante la presentazione.

Tra i candidati c'è Daniela Zanotti, commerciante nel centro storico fin dai 18 anni di età e socia di una Associazione di volontariarto per l'assistenza agli anziani. C'è poi Ermes Masotti, macellaio per 44 anni in pensione, per 30 anni nel consiglio direttivo del sindacato macellai di Confcommercio, già presidente della cooperativa macellai Cemac e volontario Caritas. Terza candidata presentata è Monica Filomena Porzio, agente e titolare di uno studio immobiliare, in passato presidente dell'associazione sportiva-culturale Vittorio Mero. Candidato per Viva Ravenna è anche Luigi Biasi, imprenditore ed ex arbitro di calcio appassionato di vela. C'è poi Andrea Rosetti, laureato in scienze agrarie, ha lavorato come promotore finanziario, rappresentante e fornitore di servizi. Candidata anche Raffaella Terroni, impiegata da 20 anni nella segreteria amministrativa della Diocesi. Infine Martin Utili, studente all'ultimo anno di liceo, appassionato di politica.