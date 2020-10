Elisa Guerra entra in Alleanza di Centro per i territori

Alleanza di Centro per i territori sezione di Ravenna annuncia l’ingresso di Elisa Guerra nella dirigenza comunale del partito.

"Cittadina già da tempo molto attiva nel proporre al partito iniziative volte alla risoluzione di problematiche di ogni tipo presenti sul territorio, Elisa è diventata presto per molti un punto di riferimento importante sul territorio comunale Ravennate - afferma Mauro Bertolino, coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori -. Inoltre incarna perfettamente lo spirito di Alleanza di Centro per i territori nel modo di fare politica al servizio del cittadino e crediamo sia una buona notizia per tutti che abbia deciso di diventare parte attiva della politica Ravennate".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.