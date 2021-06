Emergenza climatica, Ravenna in Comune: "Aria fritta in vista delle elezioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Al tempo della dichiarazione di emergenza climatica, quasi due anni fa, Ravenna in Comune votò a favore ma avvisammo il Sindaco che parlare non era la stessa cosa che mettere in atto l’impegno assunto. Eppure, è quello che de Pascale ha fatto sino ad ora: parole, parole e parole. E basta. Le ultime le ha dette presentando un memorandum di impegni per una svolta verde nei trasporti. A parole si tratta di realizzare un impianto per convertire ad idrogeno il trasporto pubblico locale. Nei fatti parliamo solo di “analisi”, “ricerca”, “verifica di fattibilità” e, ciliegina sulla torta, di “sperimentazione”. Nessuna previsione di investimento e almeno sei mesi per “studiarci su”. Guarda caso abbastanza per traguardare le elezioni comunali.

Insomma, per farla breve, al momento è solo l’ultimo caso di “annuncite” messa in opera dal Sindaco con l’aiuto di “amici compiacenti”: Hera, Ravenna Holding, Start Romagna, e Aess (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile). Tutti soggetti di cui il Comune (e in qualche caso anche la Provincia) è socio. Si uniscono infatti prontamente al Sindaco nel comunicato a dichiarare “tutto bello e quasi fatto” sia Carlo Pezzi (già assessore, in quota PD) presidente di Ravenna Holding che Mara Roncuzzi (già assessora, in quota PD) consigliera di AESS, entrambi indicati nei rispettivi attuali ruoli proprio da de Pascale. Come Ravenna in Comune lo diciamo da tempo e qui lo ribadiamo. Invece di cercare ogni giorno qualcosa di nuovo per far girare il proprio nome sui media in vista delle elezioni, il Sindaco dovrebbe effettivamente dar seguito alla promessa di cambio di passo sull’ambiente di quasi due anni fa. Ma parlare non costa nulla evidentemente. Finché trova abbastanza persone che non ci badano al momento del voto, aggiungiamo noi.

Ravenna in Comune