Energia, i dubbi del M5S sul rigassificatore: "Cala richiesta di gas, ma non l'interesse speculativo"

"La richiesta del gas cala ma non l'interesse speculativo": con queste parole il consigliere del Movimento 5 Stelle a Ravenna, Giancarlo Schiano, torna a toccare il tema del rigassificatore, mentre proseguono i lavori per il gasdotto e per le strutture che dovranno ospitare l'impianto al largo della costa ravennate. Stando ad alcune informazioni divulgate dalla stampa, "il gas fornito ai paesi europei proveniente dalla Russia ha superato quello statunitense e di conseguenza le forniture in forma liquefatta per rifornire i rigassificatori sono aumentante drasticamente, dopo l’invasione dell’Ucraina - spiega Schiano - l’attuale capacità delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale per l’Italia (gasdotti, rigassificatori e stoccaggi sotterranei già esistenti) sono sufficienti a soddisfare la domanda annua interna di gas. In realtà la domanda di gas, anche a seguito delle scelte rivolte verso l'energia rinnovabile di molte famiglie coadiuvate da vari incentivi nazionali e dal superbonus, è calata in modo considerevole. Bisogna quindi chiedersi il perché si voglia a tutti costi procedere con il progetto del rigassificatore".

Per il pentastellato non valgono più le ragioni presentate all'inizio dell'iter autorizzativo del rigassificatore, con la Russia che "torna ad essere il nostro maggiore fornitore in Europa" e per il fatto che "il gas che arriverà su Ravenna non si fermerà in Italia ma sarà esportato altrove". Inoltre, continua Schiano "tra settembre 2022 e febbraio 2023 la domanda di gas in Italia è calata del 20% rispetto allo stesso periodo dei tre anni precedenti. Il report 'ECCO', think tank italiano per il clima, confronta i dati sui consumi di gas in Italia e in Europa ed evidenzia il netto calo della richiesta".

"Poichè tutte le premesse che sono state fatte per avere il rigassificatore a Ravenna sono state analizzate e discusse con dati ufficiali e conclamati, sovviene un dubbio legittimo: non è che per caso l'interesse tutelato per questo progetto non è quello pubblico bensì quello speculativo? - afferma il consigliere M5S - Al Movimento 5 stelle di Ravenna preoccupa anche l’attuale governo che va a 'tutto gas' nella direzione opposta al precedente ed ai valori legati all’energia pulita, concedendo autorizzazioni per maggiori trivellazioni in mare, inceneritori, rigassificatori e stoccaggio della Co2 nociva in giacimenti in mare esausti (CCS)".