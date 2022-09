Energia, Pasi (ItalExit): "Crociera spostata dal maltempo, il rigassificatore sarebbe al sicuro?"

"Il maltempo di sabato, oltre a porre l'attenzione sulla grave situazione idrogeologica e sulla gestione del nostro territorio, impone una riflessione sulla sicurezza della struttura del rigassificatore". Lo afferma Cinzia Pasi di ItalExit, partendo dall'incidente che ha coinvolto una nave da crociera nel terminal di Porto Corsini. "Se al suo posto si fosse trovata una nave gassiera carica di GNL, magari in fase di scarico, cosa sarebbe potuto accadere, visto il grande rischio di esplosione ed eventuale effetto domino, considerata l’estrema vicinanza con altri siti a rischio di incidente rilevante? - si chiede Pasi. - E non ci vengano a dire che per il rigassificatore verrà usata la miglior tecnologia disponibile, perché di fronte ad una tempesta perfetta, la tecnologia serve a poco. Tra l’altro è notizia di oggi che l’America taglierà le forniture di GNL in export verso l’UE, quindi, che senso avrebbe costruirlo?".