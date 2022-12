Entro la primavera sarà costituita la Consulta delle valli e delle pinete, Azione: "Un capitale da salvaguardare"

In risposta all’interrogazione della consigliera Chiara Francesconi del Gruppo Misto (Azione) in Consiglio comunale a Ravenna, l’assessore Giacomo Costantini si è impegnato a dare seguito a quanto contenuto nel programma di mandato di coalizione: la costituzione entro la prossima primavera della Consulta delle valli e delle pinete. "Come Ravenna in Azione crediamo che il nostro territorio, caratterizzato da un ecosistema complesso che, dal forese alle spiagge, vede valli, pinete, boschi e dune costiere con cui l’uomo ha sempre interagito, necessiti del coinvolgimento di portatori di interesse, istituzionali e informali", afferma il partito.

"Per questo il nostro impegno a vigilare sull’attuazione di quanto promesso non si fermerà, perché crediamo che la creazione e la valorizzazione di un nuovo modello turistico possa passare solo attraverso l’esperienza e l’amore di chi frequenta abitualmente quelle zone e che nel tempo le ha salvaguardate affinché divenissero patrimonio della comunità. Il riconoscimento sociale di capannisti, pescatori, cacciatori e degli sportivi che frequentano le nostre aree di valore - conclude Azione - è un impulso a tramandare alle nuove generazioni l’impegno profuso da chi li ha preceduti, un vero capitale sociale immateriale da salvaguardare, anche questo, come bene prezioso".