Ercolani (Lega): “La carenza di parcheggi è una criticità per il comune di Ravenna”

“Da mesi ormai pongo all’attenzione della Giunta con interrogazioni e atti di varia natura proposte in merito alla creazione di nuovi posti auto, proposte sulle quali riflettere per cercare di aiutare il cuore della nostra città a tornare pulsante come un tempo ed essere di nuovo vivibile ed accessibile". Lo afferma il leghista Giacomo Ercolani.

"Di quanto proposto fino ad oggi nulla è stato preso in considerazione - spiega Ercolani - e di ciò non mi stupisco in quanto raramente l’opposizione viene ascoltata, quanto mi stupisce è che le mie proposte derivano dal confronto con i cittadini e le attività del centro e nonostante questo, l’Amministrazione ravennate, non abbia in questi mesi colto l’occasione per portare avanti progetti alternativi che almeno nella progettualità potessero dare uno spiraglio di risoluzione della situazione. La carenza di parcheggi e la mancanza di azioni da parte dell’Amministrazione per rispondere alle richieste dei cittadini evidenziano una linea di pensiero che è quella della disincentivazione del mezzo privato a favore di quello pubblico, è evidente che questa sia una posizione ideologica che non trova appigli pratici in un territorio come quello ravennate, caratterizzato da una grande estensione e da una distribuzione della popolazione molto particolare, che impone, visto anche il limitato servizio di trasporto pubblico, l’utilizzo del mezzo privato per raggiungere il proprio lavoro, la propria scuola, la stazione o semplicemente per recarsi in centro per fare compere e svagarsi".

Prosegue il consigliere leghista: "Oggi abbiamo poi un altro esempio lampante di questa linea ideologica di guerra al mezzo privato, nei lidi, centinaia di posti auto sono stati eliminati a danno anche degli stabilimenti balneari e con grandi disagi per tutti coloro che vorranno frequentare il mare, inoltre anche qui ci sono stati importanti aumenti delle tariffe per il parcheggio che a nostro parere ancora una volta sono utilizzate come strumento per disincentivare i cittadini a raggiungere il mare con la loro auto. Come Lega abbiamo proposto alcuni importanti interventi che non hanno trovato però appoggio da parte della maggioranza, ricordo i progetti di ampliamento del Giustiniano e del parcheggio di piazza Baracca, ci sono poi anche altre proposte, in particolare una riguarda il riutilizzo di parte della struttura racchiusa fra via Port’ Aurea, via Guidarello, via Nino Bixio e la circonvallazione al Molino che oggi è in parte di proprietà del Comune, per l’allestimento di nuovi posti auto, ma anche qui l’Amministrazione ha altri piani che non prevedono neanche in minima parte la creazione di nuovi parcheggi. La Lega nonostante l’evidente ostilità dell’Amministrazione sul tema continuerà a lavorare nel tentativo di trovare un’intesa su progetti che possano giovare al centro e ai suoi fruitori".