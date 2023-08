Esenzione Tari per alluvionati, Cacciatore (Lega): "Mossa da illusionista del sindaco"

"Esenzione pagamento Tari per i cittadini e le imprese alluvionati, mossa da illusionista, così il sindaco di Ravenna 'passa all'incasso' con i soldi della generosa collettività, senza intaccare le casse comunali". Così il segretario comunale della Lega di Ravenna, Luca Cacciatore si associa al pensiero critico di altri membri dell'opposizione a seguito dell'annuncio fatto dal primo cittadino ravennate Michele de Pascale dell'esenzione del pagamento Tari per cittadini e imprese coinvolte dall'alluvione. Un'esenzione che sarà sostenuta anche dal fondo comunale delle donazioni "Un aiuto per Ravenna" di circa 6,3 milioni di euro.

"Se fosse stato fatto un gesto più nobile sarebbe stato quello di recuperare le risorse dal taglio di sprechi e sperperi noti da tempo nel nostro territorio, e soprattutto senza intaccare minimamente il fondo pro alluvionati, fondo a cui il comune peraltro non ha versato un solo euro e che come finalità aveva ed ha quella di dare aiuti concreti e diretti ai cittadini bisognosi e non quello di pagarne le imposte comunali", conclude Cacciatore.