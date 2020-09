Europa e Regione, Isola dialoga con Elisabetta Gualmini e Manuela Rontini

Da Faenza all’Europa, passando per la Regione Emilia-Romagna. Tanti argomenti nel prossimo incontro di Massimo Isola. Mercoledì 9 settembre alle 21 continuano infatti le iniziative con il candidato sindaco a Faenza per approfondire tematiche rilevanti per il territorio manfredo. Per l’occasione Isola dialogherà al Parco Mita di Faenza con l’europarlamentare del Partito Democratico Elisabetta Gualmini e la consigliera regionale Manuela Rontini. L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi con due importanti rappresentanti su Unione Europea e Regione, due istituzioni sinonimo di sviluppo e opportunità per il Comune di Faenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.