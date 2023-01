+Europa incontra i cittadini a Cervia per discutere di temi, idee e obiettivi

La saletta comunale di piazza XXV aprile a Cervia ospiterà, il 18 gennaio alle ore 18, il primo di una serie di incontri aperti organizzati da +Europa Ravenna nei quali verranno anticipati i temi del nuovo congresso nazionale del partito (previsto per il 24-25-26 febbraio 2023); sarà però anche un’occasione di incrocio tra temi globali e questioni più legate alle dinamiche del territorio. “Liberi di scegliere” è il nome di questi eventi che, dopo Cervia, saranno organizzati anche a Lugo, Faenza e Ravenna; In queste occasioni verranno presentate le prime iniziative parlamentari del partito e le campagne già in atto o in previsione.

“L’obiettivo di questi incontri è -afferma il coordinatore provinciale, Nevio Salimbeni- rendere ben visibile il contributo che +Europa può dare alla messa in campo, anche in questo territorio, di una nuova offerta politica autonoma, riformista, laica, liberale e democratica che parta dalla vita concreta delle persone, non da forme di archeologia politica, sempre in rapporto diretto con le grandi sfide globali a cui siamo interconnessi. Sappiamo bene come oggi sia necessario anticipare scelte chiare e radicali, che guardino al futuro e all’innovazione provando a gestire la realtà e non a subirla. Nuovi diritti, quindi nuove responsabilità; libertà economica e quindi efficienza, concorrenza e lotta alle ingiustizie sociali; metodo scientifico e partecipazione per affrontare temi epocali come il riscaldamento globale; equità generazionale in ogni scelta e promozione di una comune cultura europea.”