+Europa presenta i candidati: "Attenzione a partite Iva, imprese e turismo"

Imprese, partite Iva e turismo. Sono questi i temi al centro dell'attenzione per +Europa, che venerdì mattina ha presentato ufficialmente i propri candidati, ovvero Nevio Salimbeni capolista alla Camera, Matilde Marletta nel listino del Senato, Anna Neri e Caterina Basevi nel listino della Camera.

“Come è noto +Europa è impegnata sui diritti civili e sulle opportunità e responsabilità personali. Ma non manca una nostra specifica azione su come aiutare le imprese a produrre ricchezza e sviluppo, oltre a proposte specifiche sul tema del turismo – ha sottolineato Salimbeni –: in particolare noi ci battiamo per la libera concorrenza in tutti i campi (requisito necessario per migliorare produttività e innovazione) e per definire forme di premialità fiscale per quelle imprese che garantiscano innovazione, assunzioni, formazione continua, digitalizzazione, pari opportunità per giovani e donne, autoproduzione energetica".

Inoltre, i candidati si sono dichiarati favorevoli alla valorizzazione della garanzia dei confidi per artigiani e commercianti, alla riduzione in 5 anni dell’aliquota dell’Ires, con agevolazioni a chi riduce l'anidride carbonica. "Sulle partite Iva proponiamo - prosegue Salimbeni - la forte riduzione in 5 anni degli acconti Iva fino ad arrivare ad un meno 70%". Poi il pensiero è corso ad alcuni servizi pubblici locali tipo farmacie e trasporti che, per +Europa, andrebbero aperti alla concorrenza.

"Sul turismo – conclude, infine, Salimbeni – proponiamo la nascita di una struttura permanente nazionale (in capo al Ministero del Turismo) che coordini le competenze regionali e faccia attività di ricerca e sviluppo del sistema 'industriale' turistico, coordinando anche fuori dall’Italia i migliori prodotti verticali che offriamo".