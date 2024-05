+Europa presenta il Manifesto Liberale Arcobaleno: "Per la piena uguaglianza dei diritti e dei doveri"

Alle ore 18 di mercoledì 15 maggio, presso Darsena Multi Spazio (via magazzini anteriori 57, Ravenna) verrà presentato il Manifesto Liberale Arcobaleno sottoscritto da +Europa. Sarà un’occasione di dibattito, senza rete, su temi come il matrimonio egualitario, le adozioni, il contrasto alla violenza, il riconoscimento dei minori figli di coppie omogenitoriali, la prevenzione e l’informazione per tutti e per le persone LGBTIQ+.

All’iniziativa, aperta da Nevio Salimbeni (portavoce di +Europa Ravenna) e condotta da Maria De Lorenzo (componente Assemblea Nazionale +Europa) parteciperanno Ennio Ferlito (presidente +Europa Milano), Ciro Di Maio (presidente Arci Gay Ravenna) e le due candidati alle elezioni europee per la lista Stati Uniti d'Europa Antonella Soldo e Kateryna Shmorhay.

In proposito Nevio Salimbeni e Maria De Lorenzo hanno dichiarato: “La piena uguaglianza dei diritti e dei doveri è un obiettivo fondamentale in un paese libero e democratico e rappresenta un valore aggiunto per tutti i cittadini e per l’intera comunità. Da parte nostra, la difesa dei diritti della comunità lgbtq+ sarà sempre un punto cardine. E ancora di più in un periodo come questo dove elementari diritti di scelta, di responsabilità e di libertà vengono messi in discussione in Italia e in molti paesi del mondo. I diritti civili sono diritti sociali, valgono per tutti, aumentano la responsabilità collettiva e fanno crescere le società più aperte; la lotta alle discriminazioni, a partire dal proprio orientamento sessuale, deve raggiungere ogni angolo delle nostre comunità: scuole, lavoro, socialità. Per questo ci batteremo sempre in Italia, in Europa e nel mondo".