Europa Verde-Verdi, eletti i nuovi portavoce provinciali: ribadito il 'no' al rigassificatore

I verdi rilanciano la loro iniziativa politica in provincia di Ravenna. Si è svolta sabato a Lugo l'assemblea provinciale di Europa Verde-Verdi della provincia di Ravenna. Sono stati eletti co portavoce Graziella Bacchilega, faentina, già co-portavoce e Fausto Bordini, già assessore all'ambiente a Lugo. L'esecutivo provinciale è formato da Massimo Donati (Faenza), Enrico Amici e Antonio Lazzari (Ravenna), Gabriele Serantoni e Maria Pia Galletti (Lugo).

Nel corso dell'assemblea si è ribadito l'impegno per le energie rinnovabili e contro i progetti fossili del rigassificatore e del deposito CO2 a Ravenna. Impegno che vede la partecipazione dei verdi alla rete “Ravenna fuori dal fossile” e l'organizzazione di iniziative come la "Chiamata pubblica per le rinnovabili" in Piazza del Popolo a Ravenna.

"Continuerà il nostro contrasto al vergognoso tentativo di fare degli ambientalisti il capro espiatorio dell'alluvione, quando proprio noi stessi da anni avevamo previsto i danni crescenti del riscaldamento globale, dell'emergenza climatica e del consumo del suolo - affermano dal direttivo provinciale - Nel Comune di Ravenna ci collochiamo all'opposizione della giunta attuale. Per quanto riguarda Faenza occorre riprendere un confronto con il sindaco e l’amministrazione locale che abbiamo sostenuto e che si sta rivelando poco incisiva. Per le elezioni amministrative a Lugo ci impegneremo in un confronto con il centro sinistra sulle priorità programmatiche ambientali e sociali e scioglieremo la riserva al termine del percorso. Di fronte all'aggravarsi dell'emergenza climatica servono a tutti i livelli politiche chiare per uscire dall'era dei combustibili fossili e passare all’uso prevalente delle fonti rinnovabili".