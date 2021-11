Evasione fiscale, Ravenna in Comune: "La città impegna risorse nel contrasto agli evasori?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Sono disponibili le attribuzioni che il Ministero dell'Interno assegna ai Comuni impegnati nel contrasto all'evasione fiscale. L'Agenzia delle Entrate, su segnalazione dei Comuni, controlla i soggetti sospettati di evasione fiscale. Se c'è effettivamente un riscontro, le somme recuperate sono attribuite agli stessi enti locali da cui é partita la segnalazione. Queste risorse sono poste a bilancio dai Comuni e possono così aumentare il numero e la qualità dei servizi a favore dei cittadini.

Anche in questo 2021, il Comune di San Giovanni in Persiceto svetta alto nella classifica con 912.502,57 euro attribuiti. Bologna - capoluogo di Regione - segue con 309.890,36 euro seguita da altri capoluoghi di Provincia come Modena (185.454,18 euro), Rimini (167.370,03 euro), Forlì (41.558,62 euro), Cesena (39.184 euro).

Il Comune di Ravenna che sul proprio vastissimo territorio, con circa 157.000 abitanti, copre tutti i comparti economici (agricoltura,industria, servizi tra cui quello turistico) raggiunge l'attribuzione oltre la soglia del ridicolo di ben 1.462,22 euro. Siamo ai livelli di Catania che riesce a raggiungere i 1.478,95 euro. E delle due spiegazioni possibili o chi governa il Comune di Ravenna - e di Catania - non impegna risorse nel contrasto all'evasione fiscale oppure a Ravenna - e Catania - l'evasione fiscale è un fenomeno assolutamente trascurabile.

A onor del vero c'è da dire che tutta la Provincia di Ravenna presenta valori imbarazzanti. Russi (200 euro), Alfonsine (50 euro), Faenza e Cervia (0 euro). Lugo (poco meno di 32.000 abitanti) addirittura una cifra astronomica per i parametri provinciali: 3.858,21 euro. Un piccolo Comune tra Romagna ed Emilia (Castel San Pietro Terme, circa 20.000 abitanti) raggiunge i 57.507,64 euro.

Ravenna in Comune