Ex caserma Alighieri, Spadoni (LpRa): "Area abbandonata, intanto aumentano tempi e costi"

Le notizie che si apprendono dall’Amministrazione comunale sui continui rinvii dell’apertura del parco Alighieri sono, anzitutto, sconcertanti e palesemente dimostrative di una carente e superficiale gestione dei lavori pubblici. Nello specifico vi sono numerosi aspetti oscuri, tuttavia dato è certo. Aumentano ancora una volta i mesi per l’apertura dell’area dell’ex caserma ma sicuramente aumenteranno anche i costi dei conti finali che difficilmente si limiteranno ai preventivati 3 milioni di euro. Le immagini attuali del parco descrivono molto bene una situazione abbandonata a se stessa: il vialetto e le parti in cemento sono letteralmente sommerse da una vegetazione incolta che alla fine non richiederà il semplice sfalcio dell’erba, ma un lavoro ben più importante e oneroso di estirpazione di erbacce ed arbusti, i cui costi saranno senza ombra di dubbio ‘fuori programma’.

Non è quindi, una questione di soli ritardi nell’apertura del parco (…) ma subentreranno spese aggiuntive, oltre, naturalmente a quelle di 486.000 euro per il risanamento dell’intera area. Peraltro la recente nota dell’assessore contiene anche una serie di informazioni giustificative sullo slittamento dell’apertura quantomeno discutibili e per molti aspetti incoerenti. Soprattutto appare stridente e in qualche misura ingeneroso questo scaricabarile a discapito di Arpae chiamata in causa unicamente per minimizzare le responsabilità degli amministratori comunali, di fatto, impossibilitati a fornire giustificazioni fondate alla città sul cronoprogramma dei lavori iniziati nel 2018.

E proprio nello specifico è davvero difficile non esprimere stupore per la recente motivazione resa nota dall’amministrazione sul ritrovamento di due vecchie cisterne nel sottosuolo contenenti olio pesante, ulteriore causa che impedisce l’apertura più volte rinviata. Ma tale stupore non riguarda unicamente lo specifico ritrovamento delle cisterne, ma piuttosto lo slittamento continuo dei tempi necessari per le analisi di Arpae (la quale evidentemente subisce passivamente questa situazione senza proferire parola) quasi a volere attribuire i ritardi alle lungaggini di quest’ultima nello svolgimento delle opportune indagini ambientali. A tal proposito ci si chiede come sia possibile da quel lontano inizio dei lavori, prendere coscienza solo ora dell’esito delle analisi che possono ragionevolmente prevedere tempi lunghi ma non così dilatati da giungere come un fulmine a ciel sereno in vista dell’apertura! Oltretutto con parte dei lavori già conclusi e collaudati, si dovrà affrontare la rimozione delle cisterne e del terreno in superficie e procedere ad un’azione di bonifica in un’area allo stato attuale totalmente abbandonata, se non fosse per la recente posa di due nuove cancellate di ferro in un contesto attuale, purtroppo, abbandonato, quasi selvaggio e così poco suggestivo.

Dunque la situazione è riprovevole e molto incerta, per questo non fa ben sperare. Oltretutto sul versante politico ci si chiede come i nostri enti pubblici locali insistano ostinatamente sui ritardi dei trasferimenti delle risorse finanziarie per l’alluvione, - assolutamente giusti e peraltro assicurati più volte dal governo -, quando in termini di rispetto dei tempi non siano loro stessi un esempio così poco affidabile!

Gianfranco Spadoni - Lista per Ravenna