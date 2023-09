Ex caserma Alighieri, Spadoni (LpRa): "Assordante silenzio del Comune"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Sul tema del recupero dell’ex caserma Dante di via Nino Bixio persiste un assordante silenzio da parte dell’Amministrazione comunale. Situazione grave per il metodo che tende ad escludere ogni considerazione sugli evidenti intoppi del cronoprogramma perché tutto tace e non c'è il minimo livello di trasparenza. Ma soprattutto sul merito perché la situazione è ingessata e non tende ad evidenziare alcun sviluppo dell’opera.

Infatti il buon progetto ambientale costituito da un’area di quindici mila metri datato 2018 e con prevista apertura nel giugno 2021 (dichiarazioni del Sindaco) doveva slittare addirittura a fine 2023 senza, peraltro, nessun tipo di certezza. Un intervento di oltre 3 milioni, la metà a carico della Regione, ha subìto l’ennesimo ulteriore incidente di percorso causa la presenza di cisterne rimosse per le quali, da una parte si afferma la necessità di nuove indagini nel sottosuolo, dall’altra l’assessora assicura che non esistono pericoli, e tuttavia si attendono le analisi di Arpae. Il Comune si è posto come vittima dei presunti ritardi nella comunicazione dei dati da parte dell’agenzia di prevenzione Arpae, - fra l’altro, ritardi tutti da dimostrare, - ma in questa intricata questione emerge con chiarezza un evidente palleggio. Poi altre sospensioni dei lavori: una vera storia infinita di cui solo pochi, evidentemente, conoscono le vere ragioni, perché ai cittadini non è dato di conoscere la verità,come del resto per il ‘nuovo’ palazzetto dello sport!

Se non fosse che si tratta di soldi della collettività, la tentazione sarebbe quella di calare il famoso velo pietoso ed esprimere il forte disappunto per questi numerosi casi di sospensione del lavori per le ragioni più varie ed occulte. Eppoi, a conclusione e a proposito di soldi, confidiamo che le risorse necessarie messe in campo dal Comune per ultimare l’investimento, oltre a quelle della Regione, siano ancora disponibili.

Gianfranco Spadoni - Lista per Ravenna