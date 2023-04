Ex colonia Varese, Zamboni (EV): "Un desolante scheletro nella pineta. Serve una riqualificazione"

"La Regione promuova la riqualificazione dell’ex colonia marina Varese di Milano Marittima, garantendo la tutela ambientale del sito, riconosciuto di interesse comunitario, la salvaguardia della pineta, della fauna e del prezioso sistema dunale, al fine di restituire ai cittadini una porzione di città rinaturalizzata, accessibile e fruibile". Lo chiede con un’interrogazione a risposta immediata Silvia Zamboni (Europa Verde).

“Costruita negli anni Trenta - ha ricordato la consigliera - oggi l’edificio è ridotto a un desolante scheletro circondato da una vasta pineta con vegetazione autoctona. Dopo l’inserimento del complesso nel piano di dismissione del patrimonio regionale e il successivo fallito tentativo di vendita con asta pubblica, negli ultimi anni l’amministrazione comunale di Cervia ha rinnovato un forte interesse alla riqualificazione dell’area. Nel 2021 l’assessore al Patrimonio Calvano aveva chiarito che la Regione avrebbe lavorato all’individuazione di soggetti privati interessati all’operazione e alla possibilità di utilizzo di fondi europei per la valorizzazione dell’ex colonia. Il gruppo Europa Verde dell’Assemblea ha ricevuto sollecitazioni dal territorio per il recupero dell’area, garantendone la tutela ambientale”.

Ha risposto il sottosegretario alla presidenza Davide Baruffi: "La colonia Varese è oggetto di attenzione nell'ottica di promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. La Regione ha partecipato a un bando di Cassa depositi e prestiti per l'acquisizione del diritto di superficie superando la prima fase della selezione ma non la seconda. La Regione, in attesa dell'esito della candidatura, ha comunque effettuato interventi di messa in sicurezza e cura del verde. Per ora non risulta interessato il lato mare; i lavori sono stati interrotti il 31 marzo per non interferire con la riproduzione della fauna. Confermo l'interesse della Regione finalizzato a valorizzare la struttura con attenzione alla tutela dell'ambiente". La consigliera si è detta soddisfatta: “Bene gli interventi di tutela ambientale e manutenzione. Positivo che la colonia sia stata inserita dal Comune di Cervia tra i siti di interesse storico e che la Regione interverrà col Comune per la messa in sicurezza. Ora aspettiamo l'avvio di ulteriori percorsi per il ripristino".