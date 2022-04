Faenza, la denuncia di Liverani (Lega): "Li ho sorpresi mentre rubavano dal box dei vestiti usati"

“Ancora furti nei box della raccolta benefica dei vestiti usati”. A dirlo è il Consigliere comunale e regionale della Lega Andrea Liverani che afferma di aver sorpreso dei malviventi a rubare gli indumenti destinati alle associazioni umanitarie a Faenza. Il fatto risale alla serata di martedì, nei pressi di un centro commerciale, dove il consigliere avrebbe visto tre persone intente a "rubare dal box dei vestiti usati - racconta Liverani - Ho subito chiamato la polizia municipale che è intervenuta prontamente”.

"Questi box sono gestiti da associazioni che svolgono un’importante compito nel sostegno alle persone più fragili e in difficoltà, infatti, a seconda del gestore, i vestiti usati ma ancora in buone condizioni vengono raccolti con lo scopo di donarli o venderli per poi utilizzare il ricavato per opere per i più bisognosi - continua il consigliere leghista - Questa è una pratica che è già nota ai cittadini di Faenza che da diversi anni segnalano questi illeciti. Per questo abbiamo presentato un’interpellanza in Consiglio comunale dove chiediamo quali azioni verranno prese per contrastare questo dannoso problema”.