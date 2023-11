Faenza Coraggiosa decide di sciogliersi: c'è chi entra nel Pd e chi continua nei partiti di sinistra

L’associazione "Faenza Coraggiosa" ha deciso di sciogliersi e di cessare la propria attività politica come soggetto unitario. "Dopo i successi elettorali regionali delle liste guidate da Elly Schlein, quella di Faenza Coraggiosa è stata l’unica esperienza che ha cercato di superare i confini della lista civica e di tradursi in una forma organizzata – l’associazione, appunto – per contribuire in modo più incisivo alla vita politica della propria comunità. Nelle nostre intenzioni e forte dell’ottimo consenso elettorale raccolto alle elezioni amministrative, la nostra associazione voleva essere uno stimolo per strutturare la sinistra fuori del PD nel territorio, con l’ambizione di offrire un punto d’incontro, confronto, proposta e azione politica. A distanza di tre anni, il nostro percorso si ferma qui, per ragioni molteplici che abbiamo a lungo discusso prima di arrivare a prendere questa decisione", è quanto riporta una nota.

La vittoria di Schlein ha portato Articolo 1 – uno dei partiti animatori di Coraggiosa – ad aderire formalmente al PD, nel suo ultimo congresso nazionale, per portare il suo sostegno diretto all’interno del Partito Democratico, insieme ad una parte degli indipendenti che avevano sostenuto Coraggiosa fin dai suoi primi passi nella campagna per le elezioni amministrative a Faenza e prima ancora alle regionali. Al contrario, le altre forze politiche nazionali interne a Coraggiosa (a Faenza i Socialisti e Sinistra Italiana) hanno deciso di proseguire la loro autonomia organizzativa.

Sempre la nota: "L’esperienza di Coraggiosa, soprattutto a Faenza, è stata per noi ben altra cosa che un tradizionale accordo tra partiti: a Faenza ha saputo mettere insieme i sostenitori di Articolo 1, de L’Altra Faenza, del P.S.I., di tanti rappresentanti del volontariato laico, cattolico e dell’ambientalismo, ma anche tanti indipendenti, giovani e meno giovani, che si avvicinavano alla politica per la prima volta o che alla politica tornavano dopo periodi più o meno lunghi di sfiducia, convinti dalla freschezza e dall’energia del programma di Schlein. La nostra lista, alle ultime elezioni, piena di giovani, di donne, di candidati riconosciuti e stimati per il loro impegno sociale, era lo specchio di un entusiasmo rinnovato su un radicamento storico e su pratiche quotidiane di solidarietà e attivismo".

"Non nascondiamo che le contingenze, locali e nazionali (la pandemia, un lockdown spinto e poi i disastri climatici che hanno ferito il nostro territorio quest’anno) ci hanno tarpato un po’ le ali. Oggi non possiamo non prendere atto di scelte differenti tra noi: c’è chi ha deciso di iscriversi al PD per continuare lì la sua battaglia per la democrazia e i diritti, in un partito già dotato di una sua struttura e oggi guidato da una segretaria che già aveva scelto tre anni fa, e chi invece, iscritto ad altri partiti o indipendente, sceglie di continuare ad animare il campo a sinistra del PD. Siamo convinti che il patrimonio politico, di idee e di confronto, accumulato in questi tre anni di attività di Faenza Coraggiosa non debba andare perduto, ma che anzi tutti noi, ognuno all’interno delle proprie riflessioni e decisioni, debba fare tesoro di questa esperienza, Coraggiosa davvero in tutti i sensi, e portarla lungo le strade che abbiamo deciso di percorrere. Tutti noi siamo d’accordo che per il Paese e per Faenza c’è bisogno di più sinistra. La differenza di visione sulle scelte organizzative e future non dovrà e non produrrà “rotture”, ma al contrario ci troverà uniti nella volontà comune di dare voce e rappresentanza alle istanze e ai valori di una sinistra plurale, che trovi la sua espressione nell’amministrazione ma anche nella città e tra i cittadini. Per gli adempimenti formali sarà convocata un’assemblea straordinaria dell’associazione", conclude il direttivo di Faenza Coraggiosa.