Faenza, dopo l'uscita di due consiglieri Albonetti è il nuovo capogruppo della Lega in Consiglio

“Alvise Albonetti è il nuovo capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Faenza”. A comunicarlo è il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone. “Riprende a pieno ritmo l’attività della Lega a Faenza - afferma Morrone a margine di una riunione svoltasi sabato mattina nella città manfreda con militanti, soci e sostenitori – purtroppo questi due anni di restrizioni e chiusure ci hanno costretto ad annullare o diradare le iniziative in presenza. Per una forza politica per cui sono fondamentali stare in mezzo alla gente e confrontarsi direttamente con i cittadini è stato davvero frustrante. Ma contiamo di recuperare il tempo perduto con banchetti e iniziative varie, ho visto entusiasmo e voglia di fare".

Ancora Morrone: "Spiace che due consiglieri abbiano deciso di abbandonare il gruppo e il movimento: sono cose che accadono e forse è meglio così. Chi antepone i personalismi agli ideali e al progetto comune. A Gabriele Padovani sono state offerte più occasioni che purtroppo non è riuscito a portare a buon fine. Può darsi che questo abbia inciso. Non accetto comunque che si riversino colpe sul partito e sulla sua dirigenza per scrollarsi di dosso le proprie responsabilità. In ogni caso, molto meglio che i rapporti e le scelte siano chiari e trasparenti. I miei auguri di buon lavoro anche ai due consiglieri del Gruppo misto”. Alla riunione erano presenti tra gli altri: Lorenzo Zandoli, referente della Lega per la provincia di Ravenna, Andrea Liverani, referente della sezione di Faenza e consigliere comunale e regionale, Roberta Conti e Alvise Albonetti, consiglieri comunali.