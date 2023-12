Faenza, dopo lo scioglimento di Coraggiosa il Psi collaborerà in autonomia con la maggioranza

La sezione di Faenza del Partito Socialista, che nel 2020 aveva aderito alla lista “Faenza Coraggiosa”, a seguito dello scioglimento di quest’ultima afferma che continuerà a lavorare e collaborare con la maggioranza di centrosinistra per la città di Faenza in autonomia. "Dopo l’alluvione i paradigmi della vita quotidiana e politica faentina sono cambiati e i socialisti saranno in prima fila affinché le persone che hanno subito danni o che hanno perso tutto vengano aiutate e affinché vengano portati avanti i lavori pubblici necessari", spiegano il segretario provinciale Francesco Pitrelli e il segretario comprensoriale di Faenza Armando Menichelli.

"Il nostro lavoro, però, non si esaurisce solo con il tema alluvione, il quale ci deve far comunque riflettere sulle politiche urbanistiche e sulla visione della città che sarà in futuro, ma anche i trasporti, dagli autobus urbani alla stazione, case della salute e ospedale, politiche riguardanti il lavoro, i giovani e il sociale, atte a migliorare la vita di tutte le persone e a salvaguardare tutti coloro che hanno meno - concludono Pitrelli e Menichelli - Il Psi di Faenza tornerà così a collaborare in autonomia con la maggioranza ed è sempre pronto e disponibile a lavorare insieme al sindaco, alla Giunta e alle altre forze politiche per fare in modo che la città riesca ad essere pronta di fronte alle sfide future e ritornare in auge con forza e volontà".