Faenza, gli ex consiglieri leghisti danno vita al gruppo misto: "Ma saremo sempre all’opposizione"

"Preferiamo svolgere il ruolo che i cittadini ci hanno affidato nel 2020 in maniera libera ed indipendente, praticando una politica 'di volontariato', ascoltando le richieste dei cittadini e votando secondo coscienza specie su determinate tematiche, piuttosto che 'rispondere' ad un gruppo che è sempre stato tale solo di facciata". Queste le parole di Giorgia Maiardi e Gabriele Padovani, ex consiglieri comunali della Lega a Faenza, che sabato mattina hanno ufficializzato la nascita del nuovo Gruppo Misto, un raggruppamento nel quale Giorgia Maiardi rivestirà il ruolo di capogruppo e che presto avrà "una denominazione più caratterizzante", assicurano i due consiglieri.

"Le motivazioni che ci hanno portato a questa scelta in parte coincidono ed in parte sono differenti e del resto abbiamo una diversa storicità all’interno della Lega - spiegano Maiardi e Padovani - quel che entrambi abbiamo riscontrato è però la totale assenza di un gruppo, di progetti condivisi, di obbiettivi. Chi a livello territoriale dovrebbe 'coordinare' il lavoro dei gruppi consigliari ha in realtà come unica politica quella di creare tensioni, disarmonie e ferite talvolta non rimarginabili".

"Doveroso precisare - concludono i due consiglieri - che il nostro orientamento politico non cambia e dunque ci collocheremo sempre all’opposizione: pungoleremo e stimoleremo l’amministrazione nell’esecuzione di tutti i progetti prospettati, manifesteremo le nostre perplessità e converremo con la maggioranza laddove lo riterremo opportuno".