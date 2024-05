Faenza, il PdF: "Nuovo muro in via Renaccio, mancanza di balaustra pericolosa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Ci sorprende l'attuale situazione del nuovo muro di Via Renaccio all'altezza del Ponte Rosso. Segnaliamo che al momento la mancanza di una balaustra che impedisce il camminamento ai pedoni, così come realizzato nel tratto di direzione Ponte delle Grazie, rende quel tratto estremamente pericoloso, nel caso qualche pedone, in maniera imprudente, lo possa percorrere e cadere. Chiediamo quindi che tale situazione possa essere verificata dai tecnici del Comune e che possa essere messa al più presto in sicurezza.

Mirko De Carli, candidato al Parlamento Europeo con Libertà nella circoscrizione Nord Orientale e Consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, ed Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza e segretario regionale del movimento giovanile