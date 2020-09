Faenza, Isola chiude la campagna elettorale col sorriso: special guest Gene Gnocchi

Una chiusura della campagna elettorale quella di Massimo Isola e dell’ampia coalizione che lo sostiene, all’insegna della musica e dell’ironia, senza tralasciare le proposte concrete del programma elettorale. Clou della serata in veste di special guest Gene Gnocchi che sul palco intervisterà Massimo Isola. Prima e dopo la musica dei Funky Jazz Explosion, di Castellina Friends e dei Cadillac 61. L’appuntamento è per venerdì alle 20.30 in Piazza del Popolo. Sarà anche un’occasione di ritrovo per i candidati e rappresentanti delle liste, amministratori, ospiti ma soprattutto per i tantissimi sostenitori di Massimo Isola, molti incontrati in queste intense settimane, e del suo “Nuovo Inizio” per il futuro di Faenza.

