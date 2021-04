Faenza, sicurezza: la Lega chiede maggiori controlli al parcheggio di via Zara

"La sicurezza risulta ancora una volta un tallone di Achille di questa amministrazione". Il Gruppo Consiliare della Lega Faenza chiede maggiori controlli. Argomentano Gabriele Padovani e Roberta Conti, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale: "In questi mesi sono arrivate dai cittadini diverse segnalazioni di difficoltà per la circolazione e per i parcheggi dei residenti di via Zara a Faenza. La costruzione del nuovo supermercato, voluto dall’amministrazione Pd, ha generato cambiamenti alla viabilità della zona e, nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione pubblica precedente ed attuale, i disagi sono aumentati. Ad oggi, inoltre, i 50 posti auto realizzati antistante via Zara, ai quali era garantita la fruibilità dei residenti, sono meta di camper di famiglie nomadi". “Chiediamo di intensificare i controlli per garantire ai cittadini una vita più serena - scrivono Padovani e Conti -. Interverremo anche in Consiglio Comunale per far installare dei limitatori di sagoma all’ingresso del parcheggio per evitare l’accesso ai mezzi non consentiti.”