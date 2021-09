Fagnani (Ravenna in Campo): "Aumentare la capienza degli impianti sportivi come per cinema e teatri"

Capienza al 75% negli stadi, all'80% in cinema, teatri e sale da concerto al chiuso, al 100% nei locali all'aperto. Sono le indicazioni aggiornate dal Cts, che ha esaminato le tematiche relative ai quesiti posti rispettivamente dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, in particolare rispetto alle manifestazioni sportive e attività dello spettacolo.

Roberto Fagnani di Ravenna in Campo interviene sulla decisione: "La capienza degli impianti sportivi deve essere equiparata a quella di cinema, teatri e sale da concerto. Sono due anni che lo sport è in sofferenza. Da troppo tempo le società sportive fanno miracoli per rimanere aperte, per conservare gli sponsor, per sostenere l’economicità della loro gestione. Gli sport hanno bisogno del pubblico negli stati e nei palazzetti, non possono farne a meno. Vale per l’alto livello ma si ripercuote anche sullo sport di base. Dietro la squadra di serie A ci sono le giovanili, e poi c’è l’indotto fatto di tante squadre vivaio. Dietro l’alto livello ci sono le nostre ragazze e i nostri ragazzi impegnati nella attività sportive. Oggi grazie alla grande corsa della campagna vaccinale e all'estensione del Green Pass non si possono fare distinzioni e si può riaprire con la capienza totale. Bisogna riaprire tutto e subito, ne va della sopravvivenza di campionati importanti di alto livello come per quelli dilettantistici".