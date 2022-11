Fasce orarie gratis per parcheggi in centro, Conti (Lega): "Un modo per favorire gli acquisti"

"Avvicinandosi le festività Natalizie, periodo di acquisti, regali e movimento nei locali vorremmo dare input al commercio in centro storico con un’iniziativa volta ad agevolare gli accessi e la possibilità di parcheggiare gratuitamente. Può rappresentare un incentivo a frequentare il centro città determinare un periodo di gratuità dei parcheggi dove sono contraddistinti da strisce blu. Questo considerate la difficoltà a reperire posti, e che spesso la lontananza da aree destinate alla sosta libera può rappresentare un vincolo alla scelta di andare in piazza per gli acquisti e il tempo libero". Questo è quanto dichiara la segretaria della Lega a Faenza, Roberta Conti.

“Riteniamo – continua Conti - che questa possa essere un’iniziativa volta a favorire sia gli esercenti sia la cittadinanza, e oltretutto un motivo di richiamo dalle città limitrofe. Altre misure adottate dall’Amministrazione negli anni precedenti, come il bonus di un paio di ore gratuite di parcheggio a chi compie acquisti in negozi del centro storico, crediamo non siano sufficienti a generare un clima favorevole ad una maggiore frequentazione e a dare un impulso alle vendite”. Su questo argomento la Lega intende presentare un’interrogazione al prossimo Consiglio Comunale: “Chiederemo – conclude Conti - se l’amministrazione ritiene utile adottare misure di maggiore stimolo al commercio in centro storico, essendo limitate le iniziative intraprese in passato. E se tra queste misure non sarebbe il caso di introdurre un periodo di gratuità dei parcheggi in concomitanza con le festività natalizie. In subordine chiederemo se e quali misure si pensano di adottare e se queste si ritengono sufficienti ad attirare una clientela maggiore”.