Faustino (FdI): "Creiamo per i giovani il festival musicale 'Ravenna Rock'"

Le elezioni amministrative sono alle porte e si fa un gran parlare di politiche ed iniziative per i giovani, perché Ravenna negli ultimi anni è diventata una città sempre meno capace di "offrire ai giovani". A tal proposito sarà necessario che chi uscirà vittorioso dalle urne sia capace di mettere in campo un progetto ben articolato ed integrato, e quando dico questo penso a tutta una serie di iniziative e strumenti da mettere a disposizione ad esempio per gli Oratori parrocchiali, per i tanti Parchi pubblici, per i centri ricreativi per i giovani in generale ed infine, affianco a queste esperienze tradizionali nazionali, una di ispirazione nord europea: i cosiddetti "Clubs", cioè attività culturali e parascolastiche per i ragazzi, sovvenzionati dal Comune in concerto con finanziatori pubblici/privati, una serie di attività per il doposcuola che spaziano dallo sport alle ripetizioni, da corsi aggiuntivi a quant'altro. Ma come marchio da apporre a questa grande operazione di politica per i ragazzi, avrei il sogno di veder nascere a Ravenna un festival tutto dedicato alla musica emergente locale, un evento capace di mettere Ravenna al centro della Romagna in questo senso e che personalmente intitolerei: Ravenna Rock.

Marcello Faustino, candidato consigliere comunale Fratelli d'Italia