FdI e LpR: "Salta la prima classe alla primaria di Castiglione, forese sempre più trasformato in dormitorio"

“Esprimiamo amarezza per la mancata istituzione della classe prima della scuola elementare di Castiglione di Ravenna, e meraviglia per le dichiarazioni rilasciate da esponenti dell'attuale Giunta Comunale nel voler addossare la totale responsabilita' del mancato risultato al Dirigente Scolastico reo di averne negato l'autorizzazione”: è l'attacco che arriva da Giuliano Lelli Mami e Massimo Focaccia, consiglieri di Fratelli d'Italia nel consiglio territoriale di Castiglione, e Luca Ricci, consigliere di Lista per Ravenna.

“Nella realtà se si e' giunti a questa situazione buona parte della responsabilita' dovrebbe essere ascritta al centro-sinistra che ormai da sempre malgoverna Ravenna. E' davanti agli occhi di tutti - la trascuratezza usata verso il forese ed il trattamento da cittadini di Serie B usato nei confronti dei suoi abitanti da sempre concretizzatosi in pochi investimenti in strutture e servizi, che hanno trasformato le loro localita' in "dormitori" quando va bene e in paesi fantasma nell'ipotesi peggiore. Azione che purtroppo ha avuto serie ripercussioni anche in ambito demografico contribuendo a spingere le giovani coppie a lasciareil forese e a iscrivere i loro bimbi nelle Scuole della citta' e dei vicini e piu' attrezzati comuni. Azione che nella fattispecie concreta ha contribuito a condurre alla mancata istituzione dellaprima lasse della Scuola Elementare a Castiglione di Ravenna e ad una tragica agonia per il paese”.