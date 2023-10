Fermate dei bus, traffico e mascherine: si riunisce il consiglio comunale

Lunedì 23 ottobre, alle 15, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/.

A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Fermate bus da brivido nel comune di Ravenna” presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Anticipiamo i lavori di rifacimento del ponte di via Pugliese – frazione di Roncalceci” di Alberto Ferrero, capogruppo Fratelli d’Italia; “Sulla costituzione di parte civile di Ausl della Romagna nel procedimento penale e sul danno erariale e all’immagine subito in relazione alla fornitura di mascherine chirurgiche da parte della Codice srl” a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi. Si passerà all’interrogazione: “Borgo Montone schiacciato dagli autocarri e ingannato dal Comune” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare.

Successivamente saranno discussione e votate le seguenti proposte di delibera: “Piano urbanistico attuativo ambito pf04 sud Pua in variante al 2° Poc - approvazione località: Ravenna viale Europa” e “Accordo territoriale per l'insediamento commerciale di rilevanza provinciale di attrazione inferiore da attuare nell'ambito individuato dal Poc tematico darsena sub comparto 08/09dx del comune di Ravenna”, entrambe illustrate dall’assessora Federica Del Conte; “Manifestazione di volontà alla vendita di una porzione di terreno dell'ex alveo scolo consorziale denominato Cornara - Glorie, situata in località Glorie (Ra)” e “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a viabilità, parcheggio, marciapiedi e verde a Savio in via Burioli angolo via dell'Ortazzo” entrambe presentate dall’assessore Igor Gallonetto. Infine l’ordine del giorno “Il terrorismo non passerà”, a cura di Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia.