Fermate del bus pericolose su via Trieste, Grandi (Viva Ravenna): "Metterle in sicurezza o eliminarle"

In via Trieste, all’altezza rispettivamente degli innesti con la via dell’Idrovora e la via dei Germani, esistono due fermate dedicate ai bus della linea 70, che conduce a Marina di Ravenna e Punta Marina. "Le due fermate si trovano in uno stato di totale abbandono - commenta Nicola Grandi, consigliere comunale di Viva Ravenna, che sul tema ha presentato un'interrogazione - Lo stato di degrado delle due fermate non sarebbe nulla se non fosse per il fatto che la discesa, la salita dal bus e soprattutto l’attesa sono di fatto impossibili dato lo stato dei luoghi: in entrambe nessuno sfalcio di erba, nessuna area di attesa neppure in parte protetta e nessuna pensilina che possa proteggere dagli eventi atmosferici. In un caso addirittura la fermata è costruita dietro ad un guard rail, cosa che ne impedisce di fatto ogni forma di utilizzo".

"Pur nella consapevolezza che le fermate in oggetto insistano in un area non particolarmente abitata, rimane il fatto che se il servizio viene garantito e la fermata è possibile, anche per un utenza limitata, è necessario offrire alla stessa ogni garanzia di poter utilizzare in servizio in sicurezza e possibilmente al riparo dalle intemperie nei periodi invernali, nel caso in cui ciò non sia ritenuto possibile meglio sarebbe eliminare le fermate - conclude il consigliere d'opposizione - Alla luce di quanto sopra interrogo il sindaco di Ravenna per chiedere se intenda farsi portavoce affinché le fermate in oggetto vengano quanto meno messe in sicurezza, con opportuno rinnovo della segnaletica, riorganizzazione degli spazi e opportuna periodica manutenzione; se intenda verificare se sia anche possibile, nel medio periodo, installare le pensiline necessarie alla fruizione del sevizio al riparo dagli agenti atmosferici; ove ciò non fosse possibile interessarsi presso Start Romagna al fine di eliminare definitivamente le fermate, soluzione drastica ma assai più onorevole e corretta che sottoporre l’utenza a tale disservizio e rischio".