Ferrovie, Psi: "Ravenna esclusa dai grandi collegamenti. La Regione apra un confronto con Trenitalia"

"Ravenna, per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, è ancora al di fuori degli schemi nazionali. Esiste solo un collegamento a lunga percorrenza, gli altri servizi sono tutti regionali sulle linee Castel Bolognese-Rimini e Ferrara-Rimini, pochissimi sono quelli sulla linea per Faenza, stazione che rappresenterebbe il migliore centro di interscambio con la linea Adriatica e con l’entroterra romagnolo". Lo afferma il segretario provinciale del Partito socialista italiano, Francesco Pitrelli.

La Federazione provinciale di Ravenna del Psi è già intervenuta su questo tema, "c’è stato anche un incontro con l’assessore regionale a mobilità e trasporti Corsini, ma nulla si è mosso - sottolinea Pitrelli - per questo chiediamo ancora una volta che la Regioni si adoperi per un confronto con Trenitalia Tper per aumentare i collegamenti con la stazione di Faenza ad orari adeguati per interscambi con i regionali sulla linea principale Bologna-Ancona e la lunga percorrenza".