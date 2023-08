Elly Schlein apre e chiude la Festa nazionale dell'Unità a Ravenna: annunciati gli ospiti

"Il nostro tempo": è questo lo slogan scelto per la Festa nazionale dell'Unità, in programma a Ravenna dal 30 agosto all'11 settembre. La kermesse dei democratici si svolgerà nella nostra città, al Pala De Andrè, come segno di attenzione per i territori colpiti dall’alluvione. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein aprirà e chiuderà la rassegna: sarà infatti ospite sia mercoledì 30 agosto e domenica 10 settembre.

Il programma (diffuso martedì pomeriggio sulla pagina Facebook ufficiale della Festa, ma poi ritirato), spiegano dal Pd ravennate, è ancora in corso di modifica. Si parlerà di alluvione e ricostruzione, amministrative 2024, Rai, sanità pubblica, Pnrr, salario minimo e lavoro. Tra gli ospiti principali ci saranno (oltre a Schlein e agli esponenti locali) Pierluigi Bersani, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni, Roberto Speranza, Nicola Zingaretti, Vasco Errani, Ouidad Bakkali, Stefano Bonaccini, Sandro Ruotolo, Laura Boldrini, Debora Serracchiani, Cafiero de Raho, Alessandro Zan, Maria Elena Boschi, Maria Cecilia Guerra, Andrea Orlando, Maurizio Landini, Walter Veltroni, Paola De Micheli, Peppe Provenzano, Gianni Cuperlo ed Enrico Mentana.