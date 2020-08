Festa dell'Unità di Villa Prati in forma ridotta: confermata la serata 'tagliatelle no limits'

Torna la Festa dell’Unità di Bagnacavallo, a Villa Prati, presso la Cà di Pré, da giovedì 27 agosto a domenica 30 agosto 2020. "Quest’anno è un anno particolare per Bagnacavallo, per l’Italia e per il mondo intero - spiegano gli organizzatori - Il difficile momento che stiamo vivendo ha portato a fare alcune riflessioni sullo svolgimento delle feste che hanno sempre contraddistinto la nostra comunità e il nostro territorio. Avendo sempre come riferimento la tutela dei volontari e degli ospiti e il rispetto delle normative in vigore, il Partito Democratico di Bagnacavallo ha deciso di non prevedere alcun tipo di spettacolo e di continuare con la tradizione gastronomica, anche se in maniera un po’ differente. Sono state “tematizzate” le serate ed è stato creato un menù ristretto per permettere ai cuochi una tutela maggiore anche nei luoghi adibiti a cucina ed è stato previsto un posizionamento di tavoli e sedute che possa garantire il necessario distanziamento".

La Festa partirà giovedì 27 agosto con l’ormai tradizionale serata delle "tagliatelle no limits", una formula “all you can eat” che verrà replicata la sera successiva, venerdì 28 agosto, con protagoniste piadina romagnola e pizza fritta. Sabato 29 agosto sarà la serata con il menù di pesce, mentre la conclusione sarà domenica 30 agosto con la serata romagnola e i famosi cappelletti di Villa Prati. Anche per quest’anno è stata scelta una politica di prezzi bassi (e senza costi per il coperto) per permettere a tutti di potersi godere questo piccolo momento di normalità e di socialità. L’apertura dello stand gastronomico è prevista per le ore 19.00 tutte le sere. Info e prenotazioni al numero 3299052212.