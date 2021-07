Salvini a Cervia per la festa della Lega: tra gli ospiti anche esponenti del Pd

Cinque giorni di dibattiti e approfondimenti, da venerdì 30 luglio a martedì 3 agosto, con la partecipazione di Matteo Salvini in agenda per sabato sera. La Lega apparecchia la tradizionale kermesse estiva a Cervia (in piazzale dei Salinari, inizio dei dibattiti dopo le 20), nel bel mezzo della campagna referendaria per la Giustizia. Si alterneranno i ministri della Lega, i governatori e i vicesegretari. È previsto un collegamento in diretta con gli Stati Uniti, per ascoltare l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani.

Tra gli altri, attesi il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri e la deputata del Pd Alessia Morani, Alessandro Sallusti con Luca Palamara, Maurizio Turco del Partito radicale, Annalisa Minetti. "Piatto forte" la serata di sabato 31: Bruno Vespa intervisterà Salvini e ci sarà un collegamento telefonico in diretta con Silvio Berlusconi.

Il programma completo della festa sarà ufficializzato a breve e sarà presentato da Salvini con il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone. Oltre alla giustizia e ai referendum, ci sarà spazio per discutere di immigrazione, sport e disabilità, riaperture, turismo e futuro delle città con uno sguardo rivolto alle amministrative. Per la festa di Milano Marittima saranno impegnati almeno 100 militanti. Rispetto alle edizioni precedenti, cambierà la posizione del palco che valorizzerà la vista sulla Torre San Michele.