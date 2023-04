Festa di fine Ramadan ai giardini pubblici, Lega: "Usato un luogo pubblico senza nessuna comunicazione"

Il segretario comunale della Lega a Ravenna, Luca Cacciatore, chiede chiarezza per quanto sarebbe a avvenuto ai Giardini pubblici di via Santi Baldini venerdì, quando secondo diverse segnalazioni, si sarebbero tenute delle celebrazioni per la festa di fine Ramadan. "Almeno un centinaio di persone si sono riunite all'interno dei giardini pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni religiose davanti l'incredulità e lo stupore di bambini, studenti e turisti", afferma Cacciatore.

"Premesso che non ce l'abbiamo con nessuna religione né tantomeno con le loro funzioni, ma il modo con cui è stato possibile questo 'raduno di fedeli' ci lascia alquanto perplessi - prosegue il segretario comunale del Carroccio - Alla luce di ciò ci chiediamo quale sia stato il ruolo del Comune nell'organizzazione di tale evento e soprattutto perché sia stato utilizzato un luogo pubblico senza nessuna comunicazione e senza dare notizia dei relativi procedimenti autorizzativi".