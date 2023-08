Elly Schlein, Gentiloni, Calenda, Zan, Mentana: tutti gli ospiti della Festa nazionale dell'Unità a Ravenna

"Il nostro tempo": è questo lo slogan scelto per la Festa nazionale dell'Unità, in programma a Ravenna dal 30 agosto all'11 settembre. La kermesse dei democratici si svolgerà nella nostra città, al Pala De Andrè, come segno di attenzione per i territori colpiti dall’alluvione. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein aprirà e chiuderà la rassegna: sarà infatti ospite sia mercoledì 30 agosto e domenica 10 settembre. Con gli ospiti si parlerà, tra le altre cose, di alluvione e ricostruzione, amministrative 2024, Rai, sanità pubblica, Pnrr, salario minimo e lavoro.

Il programma politico

(il programma potrebbe subire lievi modifiche)

Mercoledì 30 agosto

19.30 - Inaugurazione dello stand Camera dei Deputati, con i deputati Pd Chiara Braga e Andrea De Maria

20.30 - Inaugurazione della Festa nazionale dell'Unità, con Alessandro Barattoni, Luigi Tosiani, Michele de Pascale ed Elly Schlein

A seguire - Verso le Europee 2024, con Iraxte Garcia Peréz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini. Modera Giulio Gambino

Giovedì 31 agosto

18.30 - Agricoltura: i nuovi equilibri tra cambiamenti climatici e sostenibilità. Con Camilla Laureti, Alessio Mammi, Stefano Vaccari, Cristiano Fini, Giovanna Parmigiani, Simone Gamberini. Interverranno alcune aziende che hanno già intrapreso la strada dell'inovazione e della sostenibilità

20.00 - Cento anni di Don Minzoni, con Pierluigi Castagnetti, Albertina Soliani, Maria Pia Garavaglia

21.00 - Verso le amministrative 2024, con Stefano Lo Russo, Matteo Lepore, Katia Tarasconi, Laura Castelletti. Coordina Davide Baruffi

Venerdì 1 settembre

18.30 - Un altro genere di futuro. Con Cecilia D'Elia, Giulia Sudano, Azzurra Rinaldi, Linda Laura Sabbadini, Livia Turco. Modera Lorenzo De Cicco

20.00 - L'alluvione e la ricostruzione in Emilia-Romagna, con Irene Priolo, Vasco Errani, Giuliano Zignani, Roberto Bozzi, Michele de Pascale, Chiara Braga. Modera Vanessa Ricciardi.

21.00 - Pierluigi Bersani e Carlo Calenda. Modera Francesca Schiachi

Sabato 2 settembre

18.30 - Report europeo Covid-19, con Alessandra Moretti, Fabrizio Barca, Massimo Florio

20.00 - Per un'alternativa alla destra in Italia e in Europa. Con Nicola Zingaretti, Pina Picierno. Modera Alessandro De Angelis

21.00 - Il futuro dell'Europa. Paolo Gentiloni intervistato da Maurizio Molinari

Domenica 3 settembre

18.30 - La Rai del futuro: come renderla indipendente dalla politica. Con Ouidad Bakkali, Sandro Ruotolo, Stefano Graziano, Dolores Bevilacqua, Elisa Marincola, Mariastella Gelmini, Angelo Bonelli

20.00 - Le politiche per il Mediterraneo. Con Laura Boldrini, Lorenzo Guerini, Walter Massa, Marco Furfaro. Modera Francesco Cancellato

21.00 - La sanità pubblica. Con Marina Sereni, Roberto Speranza, Nino Cartabellotta, Daniela Barbaresi, Annalisa Mandorino, Raffaele Donini. Modera Ettore Tazzioli

Lunedì 4 settembre

18.30 - Pnrr da opportunità a occasione mancata? Con Alessandro Alfieri, Piero De Luca, Gaetano Manfredi, Simona Bonafè, Vanessa Pallucchi. Modera Serena Riformato

20.00 - Quale riforma della giustizia? Con Debora Serracchiani, Cafiero de Raho, Alfredo Bazoli. Modera Emiliano Fittipaldi

21.00 - L'Italia dei diritti, con Alessandro Zan, Maria Elena Boschi, Riccardo Magi, Marco Grimaldi, Natascia Maesi, Alessia Crocini. Modera Daniela Preziosi

Martedì 5 settembre

18.30 - Formare al futuro: emancipazione e democrazia. Con Irene Manzi, Alfredo D'Attorre, Ivana Barbacci, Gianna Fracassi, Valentina Grippo, Laura Marzi, Vicenza Rando. Modera Rosalba Carbutti

20.00 - Partecipazione, comunicazione e formazione nel nuovo Pd. Con Marwa Mahmoud, Michele Fina, Giulia Blasi, Tommaso Dotti

21.00 - Il salario minimo, una misura di civiltà. Con Maria Cecilia Guerra, Nunzia Catalfo, Marco Sarracino, Peppe De Cristofaro. Modera Niccolò Caratelli

Mercoledì 6 settembre

18.30 - Il lavoro prima di tutto, con Andrea Orlando

20.00 - Per il lavoro, per la legalità, con Maurizio Landini, Don Luigi Ciotti. Introduce Marta Bonafoni

21.00 - La sfida alla destra, con Roberto Gualtieri, Francesco Boccia. Modera Micaela Bongi

21.45 - I have a dream. Sessant'anni dopo i sogni e l'utopia nell'esperienza del riformismo democratico. Con Walter Veltroni

Giovedì 7 settembre

17.30 - Le proposte del Pd per il futuro della portualità italiana. Con Paola De Micheli, Andrea Corsini, Davide Gariglio, Valentina Ghio

18.30 - In ricordo di Don Milani, con Rosy Bindi, Anna Agostino Burberi, Anna Ascani

20.00 - L'energia che serve al Paese, con Annalisa Corrado, Maria Teresa Imparato, Leonardo Becchetti, Monia Monni, Barbara Floridia

21.00 - Le politiche per la casa, con Pierfrancesco Majorino, Dario Nardella, Eleonora Evi, Roberto Fico, Emily Clancy

Venerdì 8 settembre

17.30 - Rilanciare il Sud per rilanciare il Paese

18.30 - 8 settembre '43: a ottant'anni, ora e sempre Resistenza! Con Stefania Bonaldi, Renzo Savini, Paolo Lucchi, Marinella Melandri, Ombretta Cortesi, Michela Ponzani

20.00 - Sviluppo e politiche industriali, con Antonio Misiani, Stefano Patuanelli, Patrizia De Luise, Luigi Sbarra. Modera Emilia Patta

21.00 - Scenari di guerra, speranze di pace, con Peppe Provenzano, Lucio Caracciolo, Francesca Mannocchi. Modera Michela Sforza

Sabato 9 settembre

16 - Assemblea dei Giovani Democratici

18.30 - Politica e dintorni, con Gianni Cuperlo e Luca Bottura

19.30 - Il futuro dell'Europa, con Stefan Lofven

20.00 - In ricordo di Andrea Purgatori, con Enrico Mentana, Marco Risi, Daria Bonfietti, Paolo Siani, Chiara Gribaudo, Walter Verini

21.00 - Si riparte!, con Stefano Bonaccini e Giuseppe Conte. Modera Susanna Turco

Domenica 10 settembre

10.30 - Assemblea con i segretari regionali, provinciali e di circolo del Pd

14.30 - Assemblea dei responsabili organizzazione e tesorieri regionali e provinciali del Pd

15.00 - Incontro eurodeputati Pd

18.00 - Il nostro tempo, Elly Schlein