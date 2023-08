Elly Schlein apre la Festa dell'Unità nazionale: "Siamo antifascisti, non accetteremo tentativi di riscrivere la nostra storia"

È stata accolta da un lungo applauso, in un tendone pieno di persone accolte per ascoltarla, la segretaria del Pd Elly Schlein, che mercoledì sera ha inaugurato la Festa dell'Unità nazionale 2023 a Ravenna. Schlein, che ha incontrato e ringraziato i mille volontari della kermesse, non ha nascosto l'emozione, essendo la prima volta per lei nell'apertura di una festa nazionale: "Un grande onere e un grande onore. È il nostro tempo, della nostra comunità, perché le persone si salvano solo se stanno e lavorano insieme a una soluzione prendendosi per mano. Dobbiamo essere orgogliosi di non essere un partito personale né familiare, ma siamo un partito plurale il cui destino non è legato a quello del leader di turno: noi siamo qui per servire questa comunità".

Alluvione, "Al governo chiediamo serietà, servono risposte e risorse"

Argomento centrale del discorso di Schlein, naturalmente, è stato quello relativo all'alluvione. "Scegliere Ravenna è stata la scelta di continuare a esserci, per ascoltare i bisogni della gente dopo l'alluvione - dice al pubblico la leader dem - Il sindaco de Pascale ha ragione: è giusto dire di lavorare nello spirito di unità nazionale per far arrivare i ristori, miliardi di euro, che non abbiamo ancora visto. Ci sono famiglie e imprenditori che hanno perso tutto, a Bagnacavallo ho conosciuto una famiglia che nel corso delle due alluvioni di maggio ha perso tutto due volte".

Per cui "al governo chiediamo serietà e non una volgare politicizzazione dell'alluvione e della ricostruzione. Centralizzare il commissario è stato sbagliato, io ringrazio Stefano Bonaccini che volevamo come commissario e che ci ha insegnato che davanti alle difficoltà non esiste colore politico dei sindaci, ma solo la fascia tricolore. Non è tollerabile che 100 giorni dopo la passerella della Meloni con gli stivali nel fango ancora non ci siano risposte. Quelle risorse chiediamole con forza da questa festa dell'Unità. Siamo un paese sempre più fragile a livello climatico. Ma sono stati tagliati 16 miliardi dal Pnrr soprattutto a progetti che guardano alla prevenzione del dissesto idrogeologico. È stato un errore grave, ci prendono per i fondelli".

"Insistere per una pace giusta"

Schlein ha affrontato anche il tema delle elezioni europee: "Con le europee ci giochiamo una partita decisiva per il futuro dell'Unione. Domani sono 80 anni dal primo discorso di Altiero Spinelli sull'Europa. Nell'agosto del '43 la guerra e gli orrori del nazifascismo non erano finiti, ma alcuni confinati sono riusciti a mettere insieme il manifesto di Ventotene, un'idea federalista che ancora permea il nostro impegno. Hanno visto che il nazionalismo ha proposto solo guerre, come ora ha fatto Putin nel nostro continente. Dobbiamo continuare a insistere per una pace giusta, alle condizioni che stabilirà il popolo ucraino, perché non c'è una forza di sinistra che dismetta una prospettiva di pace".

"Siamo antifascisti, non accetteremo tentativi di riscrivere la nostra storia"

Non sono mancate le critiche alla destra e alla premier Meloni: "Barattoni ha detto che è diverso essere patrioti ed essere nazionalisti, ed è vero: noi abbiamo un sano patriottismo costituzionale e democratico, sappiamo che la Costituzione è nata dal sacrificio di chi ha lottato e perso la vita, e quel sacrificio ha segnato la Costituzione come antifascista. Chi non riesce a dire questa parola non è degno di ricoprire incarichi istituzionali nel nostro Paese. E non accetteremo nessun tentativo di riscrivere la nostra storia. Abbiamo bisogno di più collaborazione, non di muri, odio e intolleranza in Europa. E ricordiamolo a chi vorrebbe creare frontiere divisive alimentando le paure e mettendo le fasce più fragili l'una contro l'altra, cosa che la destra sa fare molto bene".

"Lottiamo per il salario minimo, la povertà non è una colpa individuale"

La segretaria dei democratici si è soffermata a parlare di lavoro e sfruttamento: "Lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase, non e accettabile che ci siano 3,5 milioni e mezzo di lavoratori poveri. Siamo una repubblica fondata sul lavoro, ma non sullo sfruttamento, sul lavoro dignitoso. Ed è il motivo per cui lottiamo per un salario minimo e abbiamo una proposta unitaria con le altre forze di opposizione che stanno portando avanti con noi la raccolta firme nel nostro Paese, costringendo la Meloni a guardare in faccia quei lavoratori poveri. La destra non parla mai di precarietà". E sul tema casa: "Il governo ha cancellato 330 milioni di euro di fondi per l'affitto. Perché questa crudeltà verso chi fa più fatica? La povertà non è una colpa individuale, è un grande problema sociale. E sulla casa noi stiamo preparando un grande piano nazionale, sulle case popolari e sugli affitti studenteschi. Ma loro di istruzione non parlano, perché vogliono indebolire la scuola pubblica per avvantaggiare quella privata. Dare a tutti la stessa cosa non cancella le disuguaglianze, le sposta soltanto un po' più in là, e questa è la grande illusione che crea la destra. Chi dice che non c'è differenza tra destra e sinistra di solito è di destra e non ha il coraggio di dirlo. La sinistra, invece, mette al centro la redistribuzione della ricchezza".

"Non ci serve una premier donna se non si batte per le donne"

E ancora una stoccata a Meloni: "In Italia serve un congedo paritario pienamente retribuito per tre mesi per entrambi i coniugi come hanno fatto in Spagna, una misura di giustizia sociale che fa bene all'economia. Mi aspetterei questo dalla prima premier donna del Paese, altrimenti abbiamo ragione a dire che non tutte le leadership femminile sono femministe, e non ci servono leader donne che non si battono per tutte le altre donne di questo Paese. Io non so cos'abbia il governo contro i comuni, perché hanno deciso di cancellare l'unico strumento di sostegno contro la povertà con un sms a 169mila persone (il reddito di cittadinanza, ndr)". E sull'accoglienza: "Il governo cerca di scaricare le responsabilità sui comuni, ma sono del governo nazionale, che tra l'altro sta impedendo ai richiedenti asilo di accedere alla rete di accoglienza Sai. Sono gli stessi dai tempi della Bossi-Fini. Il governo convochi i sindaci e metta in campo una regia nazionale sull'accoglienza diffusa. È una vergogna il governo vada in Europa e, invece di chiedere a tutti di assumersi la propria responsabilità, vada invece dai nazionalisti polacchi e ungheresi a dire che hanno ragione loro sul tema dei migranti".

"Dobbiamo completare il progetto federalista"

Infine sulla sanità: "È una battaglia fondamentale: il Partito Democratico non accetterà nessun taglio e privatizzazione ulteriore della sanità pubblica universalistica. Se non mettono le risorse sulla sanità pubblica stanno già tagliando i servizi alle persone: si allungano le liste d'attesa, manca personale nei reparti. Ci mobilitiamo perché abbiamo bisogno di più sanità pubblica e territoriale, la pandemia ce lo ha insegnato. Su questo serve una grande mobilitazione europea e dobbiamo costruire una proposta alternativa e un futuro migliore per le prossime generazioni. Dobbiamo completare il progetto federalista, ce la possiamo fare".