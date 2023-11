Fiumi, autobus e degrado: si riunisce il consiglio comunale

Domani, martedì 7 novembre, alle 15.30, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/.

A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Sponde del Lamone allo sbando a Mezzano. L’infuocata assemblea pubblica”, “Bacini ex zuccherificio di Mezzano rovinosamente disseccati” e “Bus imbottigliati nel caos di via Marconi” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Perchè non sono ancora stati puliti i fiumi nel comune di Ravenna?” presentato da Giacomo Ercolani, consigliere gruppo Lega Salvini premier; “Ex ostello Dante: continua il degrado; situazione insostenibile” a cura di Daniele Perini , capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Dopodichè il presidente del consiglio comunale Massimo Cameliani darà lettura dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. Si passerà alle interrogazioni: “Borgo Montone schiacciato dagli autocarri e ingannato dal comune” e, “una striscia pedonale su via Tramazzo per non morire su viale Europa” entrambe di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; "Aiutiamo la ripresa dell'attività degli orti per anziani" di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Successivamente saranno discusse e votate le seguenti proposte di delibera: ”Riconoscimento della spesa ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 derivante da sentenza esecutiva - causa n. 8/2023”, che sarà presentata dal vicesindaco Eugenio Fusignani; “Piano urbanistico attuativo ambito pf04 sud Pua in variante al 2° Poc - approvazione località: Ravenna viale Europa” e “Accordo territoriale per l'insediamento commerciale di rilevanza provinciale di attrazione inferiore da attuare nell'ambito individuato dal Poc tematico darsena sub comparto 08/09dx del comune di Ravenna”, entrambe saranno illustrate dall’assessora Federica Del Conte.