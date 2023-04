Faenza, il presidente di Fondazione Banca del Monte convocato in commissione consiliare

La vicenda delle dimissioni del collegio sindacale e di una componente del consiglio di Indirizzo della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza è stata nuovamente oggetto di discussione in consiglio comunale. A presentare un’interpellanza sul tema è stato il consigliere Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, il quale in seguito all’avvenuta ricostituzione degli organi di indirizzo e di controllo della Fondazione, che si erano dimessi, ha interrogato la giunta faentina per chiedere di convocare il Presidente della Fondazione in commissione o in consiglio comunale, e per richiedere all’Ente l’acquisizione di una missiva che il presidente del collegio sindacale e un sindaco revisore avrebbero inviato a tutti i consiglieri di Indirizzo e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La richiesta politica di Fratelli d’Italia ha invece riguardato la trasparenza. Il timore del consigliere, come esplicitato durante il consiglio comunale di giovedì, riguarda il fatto che le dimissioni dei sindaci revisori e della consigliera possano essere legate alla recente acquisizione del ramo d’azienda di Terre Naldi da parte della partecipata Faventia Sales, come recentemente deliberato anche dal consiglio comunale.

Nel mese di marzo ad Andrea Versari e Claudia Casali e ai componenti del collegio sindacale della Fondazione Michele Savorani, Monica Brandolini e Gian Andrea Missiroli, erano subentrati Maria Concetta Cossa, Aristide Castellari e il nuovo collegio composto da Luca Dal Prato, Enrico Montanari e Cinzia Vignoli. Qualche settimana prima la Fondazione presieduta da Omar Montanari in una nota aveva inteso sgombrare il campo dalle polemiche e dalle presunte voci di spaccature interne, ribadendo che il consiglio di indirizzo aveva espresso all’unanimità la massima fiducia al Consiglio di Amministrazione.

“E’ vero che la Fondazione è un soggetto privato - ha spiegato Stefano Bertozzi -, ma è anche vero che ci sono interessenze pubbliche. La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza nomina i consiglieri di Faventia Sales SpA, partecipata anche dal comune, quindi chiediamo trasparenza”. Sulla questione è intervenuto il sindaco Massimo Isola, che giovedì, ribadendo la piena autonomia dei consiglieri di indirizzo della Fondazione ha chiarito in merito alla possibilità di incontrare nel corso della commissione consiliare, il presidente della Fondazione. “Ho avuto modo di confrontarmi con il presidente - ha detto il primo cittadino -, la commissione serve come luogo del dibattito civile, e la fondazione pur essendo un soggetto privato ha a che fare con lo sviluppo culturale, civile ed economico della città. Per questo sono d’accordo. Faremo un incontro con il presidente del consiglio di amministrazione, fermo restando che i consiglieri di indirizzo della Fondazione, come da statuto, agiscono in piena autonomia e indipendenza da chi li nomina ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato”.

Quanto all’acquisizione della lettera, contenente le motivazioni delle dimissioni, che sarebbe stata inviata a gennaio dal precedente presidente del collegio dei revisori e da un componente, non solo ai consiglieri ma anche al Mef, Massimo Isola ha precisato che sull’opportunità di rendere pubblica la lettera occorrerà fare una valutazione legale più approfondita. Il consigliere Bertozzi ha infine replicato che “l’amministrazione comunale ha il dovere di chiederne copia. Come consiglieri comunali abbiamo un obbligo di riservatezza, e non vogliamo renderla pubblica, ma ritengo di doverne avere contezza. La partecipazione in Faventia Sales infatti e la delibera assunta dal consiglio comunale riguardante Terre Naldi va a impattare direttamente in maniera più o meno importante anche sul bilancio dell’amministrazione comunale. Non ho mai avuto conferma se le dimissioni sono in qualche modo collegabili anche alla scelta perorata di scindere Terre Naldi all’interno di Faventia Sales. In altre occasioni mi avete imposto di non divulgare i contenuti di documenti, ma ribadisco questa richiesta”.