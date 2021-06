"Fontana in degrado e pesci pancia all'aria": la denuncia della Lega

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

A seguito di numerose segnalazioni abbiamo presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale circa lo stato di degrado in cui versa la fontana del parco dott. Montevecchi nella frazione di Villa San Martino a Lugo. Questa situazione di totale abbandono persiste ormai da mesi, portando alla formazione di alghe, cattivi odori e con il risultato di rendere l’acqua inabitabile per i pesci presenti, che ormai si trovano ‘a pancia all’aria’. L’avvento della stagione estiva non potrà far altro che peggiorare la situazione, poiché l’acqua stagnante diverrebbe un luogo ideale per la prolificazione delle zanzare. Speriamo perciò che a seguito della nostra interrogazione l’amministrazione comunale prenda atto del problema e si adoperi per porre fine a questa situazione di incuria nel minor tempo possibile.

Francesco Martelli e Mattia Valgimigli, consiglieri comunali della Lega a Lugo