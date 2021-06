Forese, Toscano (Fi): "La via Santerno Ammonite non è sicura"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La via Santerno Ammonite tra la frazione Santerno e la frazione Ammonite non è sicura. Dalle varie lamentele degli abitanti delle due piccole frazioni, nasce l'esigenza di un'infrastruttura molto importante per mettere in comunicazione i due centri abitati in sicurezza. Dopo anni di promesse ancora nulla e chi circola in bicicletta o addirittura a piedi tra i due paesi, mette a rischio la propria vita e non solo, proprio perché l'assenza di piste ciclo-pedonali costringe a circolare in carreggiata su un’arteria provinciale utilizzata da mezzi agricoli, mezzi pensanti e automobili. La via oltretutto è già stata oggetto di petizione per aver un controllo effettivo della velocità, in quanto a scorrimento veloce.

Davide Toscano - Forza Italia