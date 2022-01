Formazione, Beccari (Pd): "Chiediamo impegno per difendere il valore degli Its"

Il consigliere del Pd Stefania Beccari presenterà al sindaco e alla giunta un’interrogazione in merito alle Fondazioni Its dell’Emilia-Romagna. Gli istituti Its sono sorti allo scopo di sviluppare strategie condivise per essere ancora più organizzati e competitivi nel promuovere la formazione, stimolare il talento, suggerire percorsi professionalizzanti e agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro. Le fondazioni sono costituite da istituti tecnici e professionali, enti di formazione professionale accreditati, università, centri di ricerca, enti locali e imprese.

"Sulla base della programmazione regionale – ha detto Beccari - che valorizza le vocazioni territoriali L’Its Territorio-Energia-Costruire realizza a Ravenna due corsi altamente professionalizzanti: uno per il conseguimento del diploma di “Tecnico superiore per l’economia circolare attraverso la corretta sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materiale di energia. Ti S4 Green-gestione rifiuti 4 Energy & Environment” e l’altro per il conseguimento del diploma di “Tecnico superiore per la gestione verifica impianti energetici”.

"I corsi promossi nella nostra città consentiranno il conseguimento del “Diploma di tecnico superiore” e le conseguenti certificazioni e l’Europass diploma supplement su un modello valido per tutta la comunità europea - prosegue -. Ecco perché chiediamo un monitoraggio sul numero degli iscritti e l’impegno difendere il valore professionalizzante degli ITS. Chiediamo di organizzare presso scuole, informagiovani e in tutti luoghi del territorio ravennate frequentati dai giovani, incontri orientativi finalizzati a mettere in evidenza le opportunità formative fornita dagli stessi, basate sulla didattica fortemente applicativa e orientata all’inserimento più veloce del mondo del lavoro".

"Sarebbe importante coinvolgere altre aziende del territorio romagnolo interessate ad avviare un percorso di sostenibilità ambientale e disposte ad accogliere studenti in stage formativi e informare sui risultati ottenuti dai corsi e l’eventuale successiva collocazione in azienda con contratti e stipendi dignitosi. Questa verifica sarà utile per capire l’efficacia degli ITS e per contrastare la disoccupazione giovanile", conclude Beccari