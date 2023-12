Forza Italia a congresso: verso l'elezione di Fabrizio Dore a coordinatore provinciale

Si svolgerà domenica 17 dicembre dalle 9.30 al Grand Hotel Mattei di Ravenna il congresso provinciale di Forza Italia. La stagione congressuale in corso in tutta Italia è propedeutica al congresso nazionale previsto per il 25 febbraio 2024. A presiedere il congresso di Ravenna sarà il deputato veneto Piergiorgio Zanettin. Sarà inoltre presente l’onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale del partito azzurro.

"Al momento - spiegano da FI in una nota - appare probabile che l’unica candidatura al ruolo di coordinatore provinciale sia quella di Fabrizio Dore, attuale commissario provinciale con una lista unitaria". Il congresso determinerà anche l’elezione dei delegati al congresso nazionale.