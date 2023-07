Forza Italia, completati i nuovi organi provinciali: "Terremo alte le idee di Silvio Berlusconi"

Si è svolta al ristorante “Radicchio Rosso” di Ravenna la cena estiva del coordinamento provinciale di Forza Italia. L’evento, iniziato con un minuto di silenzio in onore del Presidente e fondatore Silvio Berlusconi, è stato un’occasione di rilancio e di confronto, ma anche di annuncio dei nuovi organi da parte del recentemente nominato nuovo Coordinatore provinciale Fabrizio Dore.

Quest’ultimo, sentito il Coordinatore Regionale Rosaria Tassinari, ha annunciato proprio durante la serata i componenti della nuova Giunta provinciale (una sorta di segreteria, secondo lo statuto azzurro) che sarà composta da: Donatella Donati come Vice-Coordinatore, Alberto Ancarani Responsabile alla Formazione, Bruno Fantinelli Responsabile Enti Locali Daniela Mazzoni Responsabile Amministrazione e Tesoreria con delega all’Organizzazione, Eleonora Zanolli Responsabile dei Dipartimenti con delega a quello degli Affari legali. Il Coordinamento Provinciale, sarà invece formato dai seguenti Coordinatori Comunali: Nicola Tritto per la città di Ravenna, Vincenzo Minardi per Castelbolognese, Gilberto Fenati per Conselice, Nicoletta Ricci per Fusignano, Francesco Zannoni per i Comuni della Bassa Romagna, Simone Lucchi per la città di Cervia e Paolo Placci per quella di Faenza. Si aggiungono le figure di Cesare Bedeschi come Responsabile provinciale di Forza Italia Seniores e di Davide Toscano a cui si rinnova l’incarico di responsabile delle Frazioni del Comune di Ravenna.

"L’obiettivo è quello di radicarsi sempre più sui territori, portare la bandiera di Forza Italia tra i cittadini, far tornare il movimento azzurro centrale nell’azione politica dell’opposizione, tenendo alte le idee e i valori del Presidente Silvio Berlusconi in vista dell’appuntamento elettorale del 2024 quando oltre alle elezioni europee si voterà in ben 14 dei 18 comuni della Provincia di Ravenna", spiegano.