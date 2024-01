Forza Italia, incontro a Faenza con Antonio Tajani. "Grande soddisfazione espressa dal segretario"

“Durante la cena a Faenza, al termine della giornata in Romagna, a Rimini, Forlì e Faenza, il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, in qualità di segretario nazionale di Forza Italia, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione di oltre 200 persone arrivate da tutta la Romagna”. Lo sostiene Rosaria Tassinari, deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia e delle provincie della Romagna, che aggiunge: “Il nostro segretario nazionale ci ha spronati tutti all’impegno in vista delle elezioni europee, perché dobbiamo puntare a superare un risultato a due cifre, perché l’Europa ha un peso grandissimo sulle scelte italiane”.

Alla serata erano presenti, oltre alla deputata Tassinari, anche Valentino Valentini viceministro alle Imprese Made in Italy, Giuseppe Bettini e Fabrizio Dore, rispettivamente coordinatori di Forlì-Cesena e Ravenna, Joseph Catalano coordinatore di Forlì, Giuseppe Petetta assessore di Forlì, Daniele Aiello responsabile regionale giovani di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Gabriella Pezzuto responsabile regionale seniores di Forza Italia e, fra gli amministratori, Filippo Giorgetti sindaco di Bellaria Igeo Marina.

Conclude l’onorevole Tassinari: “Nel ringraziare per l’impegno espresso da tutti nella realizzazione della bella, interessante e proficua serata, culminata con il discorso del nostro segretario Tajani, invito tutti a proseguire nell’impegno per radicare i valori di libertà, europeismo e democrazia nei nostri territori e nella vita quotidiana di ognuno e delle comunità in cui operiamo e viviamo”.