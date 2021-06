Forza Italia Ravenna, Davide Toscano nominato responsabile delle frazioni

Il coordinatore comunale di Ravenna Nicola Tritto, sentito il capogruppo Alberto Ancarani e il coordinatore provinciale Bruno Fantinelli ha conferito a Davide Toscano l’incarico di responsabile di Forza Italia per le frazioni del Comune di Ravenna. Toscano, 34 anni, residente a Santerno, è impiegato presso una multinazionale e volontario presso un’importante associazione del nostro territorio. Da sempre interessato a spendersi per gli altri ritenendo che il poter vivere bene come singoli renda migliore anche la società, darà un contributo fondamentale nell’importante lavoro di Forza Italia in corsa per le imminenti elezioni amministrative.