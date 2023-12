Forza Italia sceglie i vertici provinciali: riconfermato Fabrizio Dore

Fabrizio Dore è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. Si è celebrato domenica al Grand Hotel Mattei di Ravenna il congresso provinciale di Forza Italia che vedeva rappresentata una mozione unitaria a sostegno di Fabrizio Dore, commissario provinciale uscente. La mozione congressuale e l'intervento del candidato unitario si sono focalizzati sui valori e i principi storici di Forza Italia che, "forte di un glorioso passato deve pensare di consolidarlo nell'oggi e nel domani" come ha detto lo stesso Dore. I lavori congressuali, presieduti dal senatore Pierantonio Zanettin, si sono svolti in un clima costruttivo e proficuo e hanno visto la partecipazione di associazioni di categoria, militanti e partiti alleati.

Nel corso del congresso l’intervento del senatore Zanettin si è in particolare soffermato sui temi della giustizia di cui si occupa costantemente in Parlamento, ma ha spaziato anche sugli argomenti più attuali ed in particolare quelli relativi alla finanziaria. Ha preso poi la parola anche la deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia, che ha fatto in particolare il punto della situazione sull’alluvione e sulla fase di rilancio del movimento azzurro. Trattandosi di mozione unitaria il congresso ha deciso di eleggere il coordinatore provinciale per acclamazione.

Con lui sono stati dunque eletti i seguenti membri del coordinamento provinciale: Bruno Fantinelli, Donatella Donati, Alberto Ancarani, Daniela Mazzoni, Eleonora Zanolli, Nicola Tritto, Cinzia Ghirardelli, Francesco Zannoni, Cesare Bedeschi, Paolo Placci e Simone Lucchi. Sono poi stati eletti i seguenti delegati al congresso nazionale che si svolgerà a Roma nell’ultimo weekend di febbraio: Bruno Fantinelli, Daniela Mazzoni, Nicola Tritto e Donatella Donati Al congresso nazionale parteciperanno inoltre di diritto lo stesso Fabrizio Dore e il capogruppo nel comune capoluogo Alberto Ancarani.