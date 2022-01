Francesca Impellizzeri ha incontrato la consigliera di Parità della Provincia

Dopo la recente nomina a consigliera provinciale con delega alla Parità, Francesca Impellizzeri ha incontrato nei giorni scorsi la Consigliera di Parità, Carmelina Fierro.

La Consigliera di Parità è una figura ad oggi non ancora molto conosciuta, di nomina ministeriale, che può avere un ruolo fondamentale e attivo in situazioni discriminanti che purtroppo ancora certi/e lavoratori e lavoratrici vivono in ambito lavorativo. Come si legge nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituita “per la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro”.

“E’ triste apprendere che per l’anno passato, la maggior parte dei casi che hanno visto il coinvolgimento della consigliera di parità abbiano riguardato principalmente donne che hanno fatto rientro al lavoro dopo il periodo di maternità – sottolinea Impellizzeri -. Nell’incontro con la Fierro sono stati toccati molti temi su cui vorremmo riuscire a lavorare in questi due anni, a partire dalla sensibilizzazione su più livelli del linguaggio di genere e a progetti di educazione alle differenze in ambito scolastico”.