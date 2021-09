Francesconi (Pri) chiude la campagna elettorale con un 'trebbo' dedicato ai borghi del centro

Ultimo forum pubblico per Chiara Francesconi, candidata alle amministrative del Comune di Ravenna del 3 e 4 ottobre per il Partito repubblicano. Giovedì appuntamento dalle ore 13 al Circolo Endas Mameli, in via Ravegnana 110 a Ravenna, con “Mosaico di idee” che prenderà spunto questa volta dal titolo “Il Trebbo del Borgo: storie, personaggi e cappelletti”.

In programma gli interventi del poeta Nevio Spadoni, e dello storico del territorio Mauro Mazzotti. Approfondimento affidato a Chiara Francesconi sul tema “Tuteliamo i borghi del centro della nostra città”. Durante l’incontro saranno offerti a tutti i partecipanti i “cappelletti della Donatella”.

“Ho scelto di chiudere la mia campagna elettorale – spiega Chiara Francesconi – in uno dei luoghi storici dell’associazionismo ravennate. I borghi, con le loro storie, i loro abitanti e le tante risorse e l’esperienza della quale dispongono, devono essere tenuti in grande considerazione nei progetti futuri che riguardano la città. Il centro storico di Ravenna è importante, ma anche tutti i suoi spazi, solo all’apparenza, più periferici. Proprio da qui possono giungere idee e progetti per uno sviluppo collettivo e globale del territorio che non tralasci storia e tradizione. E di storia e tradizioni parleremo in questa ultima occasione, così come di gastronomia e racconti della nostra terra, aspetti da tutelare per un futuro che poggi le proprie basi sulle fondamentali esperienze maturate nel passato”.